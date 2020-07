Alerta de seguridad para Android: 19 apps maliciosas que ponen en riesgo tu celular

Un informe de White Ops alertó a la comunidad de Android sobre una serie de apps maliciosas que podrían ser muy perjudiciales para la salud de tu amado celular. En medio de la pandemia, confinamiento y altos niveles de estrés, uno se vuelve creativo y baja cada cosa para matar el tiempo. Pero no es tu culpa, o al menos, no es enteramente tu culpa. Muchas de estas aplicaciones simplemente engañan al usuario, diciendo que no se pudieron instalar y solicitando permisos extra.

En solo 19 apps maliciosas identificadas hasta ahora, hay más de 3.5 millones de descargas, así a revisar si las tienen en tu Android

La lista de aplicaciones es la siguiente:

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo Blur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Call Screen

Square Blur Master

Square Blur

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Blur Photo Editor

Blur Image

Por esto siempre recomendamos leer los permisos en detalle antes de entregarlos a cada aplicación y utilizar los canales oficiales para bajar apps en cada sistema operativo.