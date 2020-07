Dr. Simi llegó a TikTok: el doctor bailarín ya tiene más de 85 mil seguidores y varios videos con su voz

El corpóreo de Farmacias Similares, conocidas como Farmacias del Dr. Simi, es muy querido en redes sociales. Y en las calles también. Suele estar presente a la salida de las farmacias, bailando para alegrar a los transeúntes e invitarlos a ingresar. Y su fama se centra en una increíble habilidad para bailar. Pues bien, el personaje encontró una red social a su medida: TikTok.

Con el nombre de @drsimi_oficial el personaje ya está en TikTok. Tiene varios videos bailando y en solo unos días, ya cuenta con más de 85 mil seguidores. ¿Habían escuchado la voz de doctor Simi? Para muchos puede ser un misterio. Pero en varios de los videos el doctor da consejos y se escucha su voz. El personaje, además de bailar, se viste de distintas maneras según la ocasión.

Algo que ya habíamos visto antes, en otras presentaciones del reconocido doctor corpóreo. ¿Ahora? Aplica estas distintas vestimentas según la canción que vaya a bailar. Aunque también, cuando quiere darle "un toque de seriedad" a sus consejos.

Las Farmacias Similares o del "Dr. Simi" tienen presencia en varios países. La cuenta de TikTok de hecho no es chilena. Fue creada desde México. Pero de igual manera, sus entretenidos videos ya han sido compartidos por varios usuarios de Chile a través de Twitter. Incluso Dr. Simi supera algunos retos de baile de la conocida aplicación en los videos.

No tengo TikTok pero celebro varios en el celu de mi hija…y Dr Simi is the best!!! #TikTok #DrSimi pic.twitter.com/IkpF7r3qyi

— Andrea…👩🏼‍⚕️ (@euandreitanurse) July 27, 2020