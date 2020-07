Julio César Rodríguez no le tiene fe a Carter para presidente: "Tiene menos respaldo que silla de fuente de soda"

El alcalde de La Florida Rodolfo Carter, confesó hoy que le gustaría llegar a ser Presidente de la República, pero el conductor del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez, no le tiene mucha fe.

Carter aseguró que “sí, yo me represento a mí mismo, no lo digo por falsa modestia. Suena súper egocéntrico, pero tiene que haber una persona que sepa lo que es la cesantía, que haya visto llorar a sus papás por el miedo de perder la pega”. También agregó que lo ideal sería que gobernara alguien que "haya vivido la dictadura y sepa que ver militares en las calles no es una buena noticia". "Eso no implica no emocionarse con nuestra historia patria", añadió.

Y bueno, Julio César arremetió. “Tiene menos respaldo que silla de fuente de soda“, desatando las espontáneas risas en el panel digital del espacio.