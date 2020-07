Mujer secuestró, drogó y mató a su amante: fue condenada a cadena perpetua

Maricel Paula Angiolini mantuvo una relación amorosa con Juan Carlos Romero, quien tenía una pareja formal. El hombre era camionero y se involucró en la mujer de 45 años en una relación que duró algunos meses y que terminaría de la peor manera.

Según la investigación realizada por la policía de Córdoba, Argentina, al corto tiempo Angiolini empezó a amenazar y drogar al camionero para evitar que regresara a su casa. Rápidamente la relación se transformó en abusiva y el hombre mantuvo silencio por temor a que se descubriera su infidelidad.

El 25 de noviembre de 2017, Romero iniciaba un viaje en su camión transportando cereales, pero algo sucedió que el hombre dejó su vehículo en la mitad del camino, abierto y se subió al auto de Angiolini, según reconocieron algunos testigos.

Pasaron días para que la familia de Romero se preocupara por su ausencia, pues el camionero había iniciado un viaje y era esperado que se ausentara algunos días. Pero la situación se tornó especial cuando la pareja del hombre recibió un mensaje en que el propio camionero cortaba su relación y le decía que se quedaría con su amante: “‘Mongui', no me molestes más porque yo no tengo nada con vos. A la única que quiero es la ‘Mari”.

La pareja de camionero comenzó a dudar de la situación, pues sólo recibía mensajes de voz de Romero y mensajes de texto escritos con pésima ortografía, sabiendo que el hombre siempre había mantenido una excelente escritura.

Pero esta historia tuvo un vuelco el 7 de diciembre de 2017, cuando la policía encontró el cadáver de Romero. Su amante lo había asesinado después de mantenerlo secuestrado por amenos dos semanas, en las que lo drogó constantemente.

Después de casi tres años del crimen, un tribunal de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, condenó a Angiolini a presidio perpetuo por “privación ilegítima de libertad y homicidio calificado por el vínculo”.