Parece un mal chiste: en Estados Unidos mandan cheques de devolución de impuestos firmados por Walt Disney y Mickey Mouse

Estados Unidos pasa por un momento de grave crisis económica producto de la violenta arremetida del coronavirus, un enfermedad que en un principio fue calificada como un simple resfrío por Donald Trump. Es por esto que mucha gente esperaba con ansias sus cheques de devolución de impuestos.

Este proceso, sin embargo, presentó un insólito hecho. En el estado de Rhode Island se enviaron por error más de 175 cheques de devolución impositiva firmados por Walt Disney y Mickey Mouse en lugar del tesorero y el contralor del estado.

La inexcusable falla se produjo porque la división tributaria de dicho estado utiliza las firmas de Disney y Mickey en su documentos de prueba. La falla ocurrió en que dichas rúbricas no fueron cambiadas cuando empezaron a emitir los cheques reales. Según la versión oficial, el error pasó por un problemas con las impresoras.

“No se imprimieron otras firmas además de esas dos”, aseguró Jade Borgeson, jefe de despacho del Departamento Fiscal, que también incluye la división tributaria.

Según la televisora WJAR-TV se repartieron un poco más de 175 cheques con estas dos firmas, la mayoría para el reembolso de impuestos pagados por empresas.

De todas formas, el estado de Rhode Island canceló los documentos y ya se elaboran cheques con las firmas del tesorero general Seth Magaziner y el contralor estatal Peter Keenan, como correspondía.