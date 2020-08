Brutal matanza familiar: padre asesina a su esposa, tres hijos, el perro y luego se suicida

La escena que se encontraron los agentes de la policía de Elyria, en Ohio, Estados Unidos, era brutal. Cuatro cadáveres, dos personas adultas y tres menos de edad, además del cuerpo de un perro. Todos los cuerpos presentaban impactos de bala.

Pasó un día para que los agentes determinaran las causas de la muerte de toda esta familia y las investigaciones, de hecho, hicieron más oscuros el panorama. Tras los análisis forenses y los primeros peritajes de toda la casa, se concluyó que el padre de la familia, John Nelson, de 44 años, asesinó a su esposa, Robin, de 35, y sus tres hijos: Gavin (12), Brianna (10) y Liam (6), junto al perro de la familia para luego después quitarse la vida.

El autor de los disparos habría dejado una nota, pero la policía de Elyria no ha difundido su contenido ni tampoco a entregado luces sobre los motivos que habría tenido Nelson para acabar con toda su familia.

El primo de Nelson, Ben Runyon, aseguró que la familia nunca percibió alguna señal de que algo tan atroz pudiera ocurrir. "John era el padre del año", afirmó.

Police are investigating the shooting deaths of two adults and three children inside an Elyria home. (DEVELOPING) https://t.co/sVFk73YzKR

— The Chronicle-Telegram (@YourChronicle) July 29, 2020