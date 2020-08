Una ballena jorobada hiere con la cola y aleta a dos nadadoras que la observaban

Dos mujeres resultaron heridas por una ballena jorobada mientras nadaban junto a los enormes cetáceos en las costas del noroeste de Australia, reportó la prensa local el martes.

Una ballena de 15 metros (50 pies) protegía a su cría el sábado cuando nadó hacia el grupo de personas y agitó la cola, en un incidente ocurrido en el arrecife de Ningaloo, cerca de la localidad de Exmouth, reportó la cadena de televisión Nine Network.

La cola de la ballena golpeó a una mujer de 29 años, provocándole fracturas en las costillas y una hemorragia interna, indicó Nine.

La mujer fue trasladada vía aérea el domingo a un hospital de Perth, donde permanece internada en condición grave pero estable, según el reporte del portal WAtoday.

La segunda mujer recibió un impacto de la aleta pectoral de la misma ballena, y sufrió un desgarre en el tendón de la corva, reportó Nine.

