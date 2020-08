El racismo está en todos lados: novia desecha a artista brasileña por no querer alisarse el pelo en el matrimonio

El racismo puede manifestarse de diferentes formas y hasta en las acciones más sutiles de nuestra vida diaria. Tal es el caso de una artista afrobrasileña que fue desechada de un matrimonio por no querer alisarse el pelo.

La historia fue narrada por su propia protagonista en Instagram. Laís Raquel Teodora Abreu, actriz y artista brasileña, recibió una consulta en su red social de una potencial cliente quien estaba interesada en contratarla para su boda.

"¿Tienes alguna foto tuya cantando en un casamiento?", preguntó la interesada. La artista le envió una imagen con su instrumento y vestido y Fue ahí cuando la potencial clienta desató el enojo de la cantante al preguntar: "¿Acostumbras cantar con el cabello así?".

"Jaja sí, es mi cabello", respondió con humor Laís. Sin embargo ese no era el look que buscaba la novia: "Vi unas fotos con el cabello liso. Te queda más bonito", comentó y luego preguntó: "Si fuese a cantar en mi boda, ¿te podrías alisar el pelo?, creo que liso queda mejor para las fotos. Me encantó tu voz y tengo muchas ganas de que cantes, pero con ese detalle para quedar mejor en las fotos".

Ahí la artista mantuvo su postura. "Siendo sincera, no te entiendo. Si quisieras una cantante de ese perfil en tu casamiento, hay varias. Ahora, si te gusta mi voz, soy yo, con cabello rizado", enfatizó.

Sin embargo la novia no echó pie atrás y cerró la conversación diciendo que "es un día único en el que todo tiene que ser perfecto. Voy a seguir buscando".