La aplaudida pregunta en redes de José Maza al Presidente Piñera

El astrónomo José Maza, más conocido como "Profe Maza", es todo un personaje dentro de la opinión pública y aprovechó su tribuna en Twitter para tocar un tema contingente.

Publicó una pregunta, directa a La Moneda. "Hoy en día existen familias que no califican para ningún bono ni ayuda del Estado, entonces quien los va a ayudar Sr Piñera".

Las respuestas de los cibernautas fueron inmediatas, exponiendo sus propias vivencias:

Yo no impongo desde el 2016, ya que desde esa fecha quede sin trabajo, NO recibo bonos por tener una casa y NO recibo bono por no tener movimiento el 2019, nos querían puro cagar con el 10% salu2 pic.twitter.com/nLWvz8Mt16

— erfara82 (@erfac) August 6, 2020