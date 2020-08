Las disculpas de "Nacho" Román: "Hace días que un grupo de personas me acosa, tocaron lo más sensible de mí"

Durante las primeras horas de este domingo, se hizo viral un Live de Instagram de Ignacio Román, quien obtuviera el segundo lugar en la primera temporada de "MasterChef". En la transmisión, aparece con un vaso en la mano, contestando con palabras de grueso calibre los comentarios que le iban apareciendo.

Más allá de las opiniones a favor o en contra, el "Nacho" decidió ofrecer disculpas a través de la misma red social. Lo hizo también mediante un video, acompañado de un texto.

"Errar es un acto humano, pedir perdón también lo es", introdujo el hoy rostro publicitario de Unimarc. "Lamento haber pasado a llevar a mis seguidores con malas palabras", agregó.



Respecto a sus razones, explicó que "hace días que un grupo de personas me acosa" y que "tocaron lo más sensible de mí, mi familia, y a pesar de que he aprendido de estos oficios a curtir la piel de las ofensas y personas que con sus palabras sólo difunden malos sentimientos, exploté y me deje llevar".