El machista y violento no entiende nada: "Es mi mujer. No me puedo creer que por darle dos patadas me vayan a detener"

Hay gente que aún valida la violencia y que ve a la mujer como un objeto de su propiedad. Un hombre de 44 años dio dos patadas a su pareja en plena vía pública en la ciudad de Vigo, España, y al ser detenido se preguntó qué era lo malo que había hecho.

Se trata de un hombre hombre identificado con las iniciales J. M. R. S. quien sin ningún pudor agredió a su pareja en plena calle. Afortunadamente los vecinos reaccionaron e impidieron que el violento siguiera agrediendo a la mujer y también llamaron a la policía.

La víctima regresaba de un almuerzo junto a varios amigos, cuando su pareja le propinó varios golpes en la cabeza y un par de patadas, luego la tomó de los brazos y la golpeó contra una reja de un bar.

Lo más llamativo es que al momento de ser detenido por la policía, el agresor se mostró sorprendido: "Es mi mujer. No me puedo creer que por darle dos patadas me vayan a detener"

La víctima reconoció a la policía que no es el primer hecho de violencia que vive a manos de su pareja.