Difunden video en que policías esposan a niño de 8 años en plena escuela y lo llevan detenido: familia demanda a la ciudad y a los agentes

La imagen es fuerte. Dos agentes de policía esposando en plena escuela a un pequeño de 8 años con necesidades especiales. La grabación corresponde a 2018 pero este fin de semana fue publicado por la abogado de la familia, que iniciará una demanda contra la ciudad y contra los dos agentes que protagonizaron este vergonzoso hecho.

El pequeño no solo fue arrestado en su establecimiento educacional a vista y presencia de todos sus compañeros, sino que además que trasladado a una cárcel de adultos para asustarlo.

Tan pequeño era el niño, que los policías no pudieron esposarlo por el tamaño de sus muñecas, así que lo obligaron a salir de la escuela con los brazos adelante de su cuerpo.

El lunes la familia anunció que presentarás las demandas por este hecho. "Pese a que no significaba ninguna amenaza para los oficiales o el personal de la escuela, el menor fue puestos en la silla trasera del vehículo policial y llevado a un centro de detención y acusado de delito de agresión", aseguró el abogado de la Familia, Ben Crump.

"Con 3,5 pies de alto (un poco más de un metro), este pequeño no representaba peligro para nadie", agregó el abogado.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020