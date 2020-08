Profesora vio por Zoom el asesinato de la madre de una alumna mientras hacia una clase virtual

Conmoción en Florida, Estados Unidos, luego que se conociera el macabro asesinato de una mujer en la localidad de Indiantown. Un ex novio de la mujer irrumpió en la casa y tras protagonizar una discusión le disparó a su ex pareja. Toda la escena fue vista por una profesora, mientras realizaba clases virtuales vía Zoom a la hija de la mujer asesinada.

La pequeña de 10 años tenía su primera clase virtual por la conocida plataforma, cuando a través del micrófono se escuchó una elevada discusión de dos adultos en el hogar de la pequeña. La profesora optó por "silenciar" la transmisión de la niña para que el resto del curso no escuchara la discusión.

Pero todo se salió de control minutos después. "La declaración de la maestra es que escuchó una conmoción. Escuchó una conversación en tono alto, notó algún tipo de confrontación, la silenció y luego vio a la niña de 10 años llevarse las manos a los oídos", narró el alguacil del condado de Martin, William Snyder.

De pronto la transmisión se cortó porque una bala destrozó la pantalla donde estaba trabajando la niña de 10 años.

Domestic related fatal shooting in Indiantown. Martin Co. Sheriff’s Office is expected to release details at 1pm. ⁦ @CBS12 ⁩ pic.twitter.com/VYzBzuU0K9

Donald Williams, 27, of Indiantown will face a charge of of first degree murder in the fatal shooting of his ex-girlfriend. Martin Co. Sheriff says Williams gave a full confession. ⁦@CBS12⁩ pic.twitter.com/OMeH8THMFi

— Al Pefley (@AlPefley) August 11, 2020