Increíble: hombre se suicida por falta de sexo con su esposa y la policía arresta a la viuda

Todo una drama familiar se vive en la cuidad india de Ahmedabad, luego que una mujer fuera detenida bajo el cargo de "incitación al suicidio", después que su marido

Se suicidara por la falta de sexo.

Se trata de Geeta Parmar, de 32 años, quien fue denunciada el 6 de agosto por su suegra, Muli Parmar, de 55 años. La acusación es que Geeta no tuvo relación sexuales con Surendrasinh durante los 22 meses que duró el matrimonio, antes que el hombre se quitara la vida, según narra el Times of India.

Surndrasinh era empleado de ferrocarriles y se casó con después de una tormentosa separación de su primera esposa. Mientras que Geeta ya había estado casada dos veces antes. Tras las boda, de inmediato la relación entre ambos empeoró rápidamente, al punto que la mujer optó por mudarse a la casa de sus padres, mientras que hombre cayó en una severa depresión.

En la declaración de la madre de Surndrasinh a la policía, ellos nunca durmieron en una misma cama. "Una vez que entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes", luego Muli Parmar agregó que "cuando le pregunté a mi hijo sobre esto, me dijo que no tenían relaciones físicas, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él".

Según Muli, esta situación generó un grave "estrés mental" y el fracaso de la relación.

Shaherkotda se quitó la vida el 27 de julio. Mientras su familia asistía a un funeral, el hombre se ahorcó.