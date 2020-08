"¡Por fin llegó el día!": Malcolm ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video y desata la alegría en redes sociales

Uno de los estrenos más esperados por los usuarios de Amazon Prime Video se concretó este viernes: la llegada de la serie "Malcolm in the Middle".

La popular sitcom ya se encuentra en el catálogo de la plataforma, encontrándose disponibles todas sus temporadas.

Cabe recordar que la comedia se emitió entre el 2000 y el 2006 y se convirtió en la favorita de muchos, ganando siete premios Emmy.

El hecho causó la alegría de los fans de la serie a través de las redes sociales.

Mi mamá me dió la vida pero 'Malcolm in the middle' disponible en Amazon prime me dió las ganas de vivirla 😍😍

— joserra (@joserra_raul) August 14, 2020