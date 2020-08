Remueven a funcionario de Servicio de Salud por aparecer en Zoom con cuadro de Pinochet

El jefe de Participación Social del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Marcelo Valderrama, fue removido de sus funcionar al aparecer en una sesión de Zoom, con un cuadro de Augusto Pinochet de fondo.

Valderrama, quien es además concejal de Renovación Nacional por la comuna de Villa Alemana, dijo que se trata de una funa en su contra ya que la imagen es de marzo y es la casa de sus padres.

De acuerdo a Radio Cooperativa, Valderrama explicó el hecho diciendo que "ese cuadro existe, está hace muchos años en mi familia y ese pantallazo con el que se me hace la funa obedece creo a una reunión de teletrabajo no laboral, por la foto me imagino que tiene que haber sido de marzo".

El que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota haya removido al funcionario respondió a una carta pública de usuarios del programa PRAIS del Ministerio de Salud que entrega atención a víctimas de abuso de derechos humanos, en la que se criticaba el uso de esta imagen de Pinochet.

A estas críticas también se sumaron la Fenpruss y la senadora del Partido Socialista Isabel Allende.