Una madre soltera con gemelos de 6 meses y otro hijo de 13 años queda en la calle tras desalojo

La crisis económica genera estragos y golpea a mucha gente. Un hecho especialmente dramático se vive en Vallejo, California, Estados Unidos, donde una madre soltera quedó en la calle junto a sus gemelos de 6 meses y otro hijo de 13 años, tras ser desalojados.

Rosana Sastrami trabajando como administradora de la propiedad donde vivía, que pertenece a Vallejo Mobile Home Community and RV Park. Por el contrato que tenía la mujer, recibía una casa donde vivir. Pero Rosana fue despedida en medio de la crisis por el coronavirus bajo el argumento de desempeño deficiente.

"Sometimes I pray and I'm just like 'please don't let this be my breaking day please don't let me,'" said Rosana Sastrami, a single mother who was evicted mid-pandemic – and just six months after giving birth to twins. https://t.co/6zvxD7bWzX

— Action News on 6abc (@6abc) August 13, 2020