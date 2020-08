Pentágono formará grupo para investigar avistamiento de ovnis: meses después de publicar videos de "fenómenos aéreos no identificados"

El Pentágono formará un nuevo grupo de trabajo para investigar los ovnis que han sido avistados por aviones militares estadounidenses.

Según informa CNN, dos funcionarios del Departamento de Defensa norteamericano confirmaron el hecho, indicándose que será anunciado oficialmente en los próximos días.

Esto ocurre meses después que el Pentágono diera a conocer oficialmente tres videos de "fenómenos aéreos no identificados", los cuales fueron captados el 2014 y 2015.

Ante esta situación, la Comisión de Inteligencia del Senado votó en junio para que el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia proporcionaran un análisis público de los citados encuentros.

"Tenemos cosas sobrevolando nuestras bases militares y lugares donde realizamos ejercicios militares y no sabemos qué son y no son nuestros, así que esa es una pregunta legítima", sostuvo al respecto en julio pasado el presidente de la instancia, el senador Marco Rubio.

"Francamente, si es algo de fuera de este planeta, eso podría ser mejor que el hecho de que hemos visto algún tipo de salto tecnológico en nombre de los chinos, los rusos o algún otro adversario", afirmó a la cadena local de Miami WFOR-TV, según consigna CNN.

Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/SgE0JDGtej pic.twitter.com/yhv8ZBDR0p

— ABC News (@ABC) April 27, 2020