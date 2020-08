Intentan secuestrar a luchadora de la WWE Sonya Deville: sujeto ingresó armado a su casa y fue detenido por la policía

La luchadora de la WWE Sonya Deville sufrió un intento de secuestro en su vivienda ubicada en la ciudad estadounidense de Lutz.

Según informó la policía del condado de Hillsborough, un hombre identificado como Phillip A. Thomas ingresó al domicilio de la deportista armado con un cuchillo y con cinta adhesiva y otros implementos en su poder.

La luchadora, cuyo nombre verdadero es Daria Berenato, se encontraba al interior de su casa junto a otra persona y alcanzó a huir tras detectar la presencia del sujeto. Luego de esto, se fue del lugar en su automóvil y dio aviso a la policía, según consigna ESPN.

De acuerdo a las autoridades policiales del condado, Thomas llevaba años acechando a Deville a través de redes sociales.

Tras lo ocurrido, la luchadora escribió un mensaje en redes sociales: "Gracias a todos por su cariño y preocupación. Una experiencia aterradora, pero afortunadamente todos estamos bien. Gracias especialmente a la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough por su respuesta y asistencia".

Thank you everyone for your love and concern. A very frightening experience but thankfully everyone is safe. A special thank you to Hillsborough County Sheriff’s Office for their response and assistance. 🖤

— Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 17, 2020