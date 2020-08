"Niño poeta" revela que está escribiendo su primer libro: "Tentativamente lo estaríamos sacando en marzo del 2021"

Jorge Rivas, más conocido popularmente como el "Niño poeta", anunció que está escribiendo en la actualidad su primer libro.

“Quiero decir que está en proceso ese libro", expresó el adolescente en conversación con Maura Rivera en su programa online "Maravillozoom".

Respecto al texto, afirmó que "va a ser un libro que no va a ser específicamente de poemas, al medio del libro puede que hayan poemas o relaciones mías con algunos poemas. El título de este libro va a tener que ver con la libertad, no económica no social, con mi propia libertad y con lo que yo entiendo por libertad".

"Tentativamente lo estaríamos sacando en marzo del 2021", remató el joven.