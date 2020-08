Alcaldesa Matthei le hace un llamado al misterioso "Zorro" de Providencia

Desde hace varios días por distintas calles de Providencia, un hombre caracterizado de "El Zorro" y arriba de un caballo, se ha paseado con toda personalidad, llamando la atención de los transeúntes.

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei le hizo un llamado a través de Instagram: "No tenemos puma, pero me avisan que tenemos un zorro montando a caballo por las calles de @muniprovi. Quien sea, le recordamos que no puede andar por los pasos peatonales y siempre debe respetar la convivencia vial ".