Los criticados dichos de Matías del Río sobre el retorno a clases: "¿Por qué la vuelta a los colegios no es tema? ¿Es un tabú?"

El periodista Matías del Río reflexionó sobre el retorno a clases presenciales durante la emisión de "Vía Pública" en TVN, en dichos que fueron criticados en redes sociales.

"Fantástico que vuelva el fútbol. Fantástico que vuelva el comercio, porque la gente hay gente que tiene que trabajar, ahí está la economía familiar, que son pyme. Gente que en necesita comprar. El fútbol, el comercio, mall chino, Costanera Center aquí en Providencia. Fantástico. Con protocolos, respetándolos. Pero la pregunta que queda es: ¿Por qué la vuelta a los colegios no es tema?", cuestionó.

"Es un tabú? ¿Alguien nos prohibió hablar del tema? Con protocolos, con cuidados, horarios, una vez a la semana, un niño por clase, lo que sea", expresó.

“Pero, no les llama la atención que el regreso de las clases, los colegios, que muchos estudios internacionales, las revistas más prestigiosas del mundo traen textos y papers de expertos diciendo que se ha producido en este tiempo daños irreparables en algunas etapas de la vida del aprendizaje con niños y niñas. Y esto respecto a todos los segmentos socioculturales de todas partes", continuó.

“Para que decir de los lugares donde los niños y niñas necesitan ir al colegio porque ahí tienen un almuerzo asegurado, para que sus padres puedan salir a trabajar. Pero, ¿se han fijado que no es tema", señaló.

Del Río indicó que "el Gobierno parece que siente que no tiene piso para poner el tema con fuerza. El Colegio de Profesores parece que siente que hasta el próximo año (no vuelven), algunos grupos de apoderados que he visto en los WhatsApp dando vueltas no volvemos a clases presencial hasta que se acabe la pandemia".

"Si la vida se acaba hasta que se acabe la pandemia, nos quedamos debajo de nuestras camas todos. Y aquí nos morimos de hambre todos", remarcó.

"Pero, ¿por qué no es tema? Eso es lo muy preocupante. Parece que es un tema demasiado conflictivo, demasiado difícil de tratar. Bueno, no tenemos que esconder la cabeza como la avestruz, enfrentemos los temas. Los niños tienen que volver al colegio. No todos y todos mañana, pero hagamos un protocolo, preparémonos, porque esto es muy grave", remató.