Acusan a diputada brasileña de ordenar el asesinato de su marido

La Fiscalía de Brasil ha denunciado este lunes a la diputada brasileña Flordeslis Souza por haber ordenado presuntamente la muerte de su marido, el pastor evangélico Anderson do Carmo, que fue asesinado en 2019 en circunstancias que no han sido aún esclarecidas.

Según la denuncia, Souza habría sido la responsable de "idear el homicidio, organizar y convencer al ejecutor del mismo y a los demás acusados de participar en el crimen bajo la simulación de que ocurrió un latrocinio".

Anderson do Carmo murió tras recibir más de 30 tiros cuando llegó al garaje de la casa en la que vivía con su familia en Niteroi, en Río de Janeiro), según informaciones del diario Folha de S. Paulo.

Uma história que envolve uma família com 55 filhos e o assassinato de um homem com mais de 30 tiros, depois que ele sobreviveu a pelo menos 6 tentativas de envenenamento. Segue a trama: pic.twitter.com/r7Bt37rts9

Souza y sus hijos aseguraron desde el principio que habían sido unos ladrones, pero para la Policía, desde el principio, quedó claro que había una intención de acabar con la vida de la víctima y no únicamente de robarle.

De acuerdo con las autoridades, la diputada federal Flordelis dos Santos Souza, viuda del pastor evangélico Anderson do Carmo, fue la responsable del asesinato https://t.co/aU36mZYBMp

Poco después del asesinato, en el funeral, la Policía detuvo a Flávio dos Santos, hijo biológico de la diputada, acusado de ejecutar los disparos que mataron al pastor.

Ahora, la Fiscalía apunta que la diputada no sólo ideó el plan, sino que también financió la compra del arma y avisó de la llegada de la víctima al lugar donde fue ejecutado, tal y como señalan los investigadores.

La motivación principal serían cuestiones financieras y de poder en la familia, ya que el pastor controlaba todo el dinero que generaba la iglesia que los dos habían fundado juntos, el Ministério Flordelis.

🚨URGENTE: Deputada federal Flordelis (PSD-RJ) é denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo https://t.co/cmFxgfvSQl

