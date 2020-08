¿Kim Jong-un está en coma? Diplomático surcoreano afirma que hermana del líder tomaría control de Corea del Norte

Nuevamente surgieron los trascendidos sobre el estado de salud de Kim Jong-un, luego que medios internacionales reportaran que el líder de Corea del Norte estaría "en coma".

De acuerdo a publicaciones de TMZ, The Mirror y el Daily Mail, el ex asistente del fallecido presidente de Corea del Sur Kim Dae-jung, Chang Song-min, habría señalado sobre Kim que "calculo que está en coma, pero su vida no ha terminado".

"No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Kim Yo-jong -su hermana- está pasando a primer plano, ya que no se puede mantener un vacío durante un período prolongado", expresó.

Esto se suma a lo informado hace unos días por la agencia surcoreana de noticias Yonhap, quienes señalaron que durante una reunión privada de legisladores el Servicio Nacional de Inteligencia que el cambio de poder busca en parte "aliviar el estrés del reinado de Kim Jong-un y evitar la culpabilidad en caso de un fracaso de político".

Cabe recordar que en abril pasado los medios internacionales especularon sobre la posible muerte del líder norcoreano, luego que CNN informara que se encontraba en un delicado estado de salud tras una cirugía.

¿Kim Jong-un falleció? El reporte de TMZ que aumenta el misterio sobre el estado del líder de Corea del Norte El medio estadounidense indicó que Kim "murió o está en su lecho de muerte" citando a reportes de medios asiáticos. Un semanario japonés en tanto señaló que el norcoreano se encuentra "en estado vegetativo".

Sin embargo, la agencia norcoreana KCNA dio a conocer el 1 de mayo pasado imágenes de Kim Jong-un inaugurando una fábrica, en la cual se veía en buen estado de salud.