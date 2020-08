"Se siente muy bien volver finalmente a la escuela": Greta Thunberg regresa al colegio tras luchar por un año contra cambio climático

Greta Thunberg anunció a través de redes sociales que este lunes volvió al colegio, luego de un año de lucha contra el cambio climático.

"¡Mi año sabático de la escuela ha terminado, y se siente muy bien volver finalmente a la escuela!", afirmó la activista ambiental.

Dentro de ese período, la adolescente sueca viajó por distintos países reuniéndose con los líderes mundiales para transmitir su mensaje en torno al cambio climático.

Se juntó con personalidades como el ex presidente estadounidense Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel, entregó un potente mensaje ante la ONU y fue elegida la persona del año 2019 por la revista Time.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020