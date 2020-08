Mientras siguen los rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un, la prensa surcoreana aseguró que la hermana del líder se convirtió en la segunda al mando en Corea del Norte.

Según informa CNN, el ministro de Defensa de Corea del Sur Jeong Kyeong-doo afirmó en una reunión con legisladores que Kim Yo-jong probablemente habría tomado el mando del Departamento de Organización y Orientación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

Dicho organismo es el que se ocupa del adoctrinamiento ideológico, la organización del partido y los nombramientos políticos. Además, sería el encargado de monitorear que los aproximadamente tres millones de miembros que tiene la mencionada colectividad, sean lo suficientemente leales al líder supremo y que respeten los ideales del régimen.

Rumores sobre el estado de Kim

Esta información ocurre en momentos que crecen los rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un, luego que un diplomático surcoreano afirmara que el mariscal se encontraría "en coma".

De acuerdo a publicaciones de TMZ, The Mirror y el Daily Mail, el ex asistente del fallecido presidente de Corea del Sur Kim Dae-jung, Chang Song-min, habría señalado sobre Kim que "calculo que está en coma, pero su vida no ha terminado".

¿Kim Jong-un está en coma? Diplomático surcoreano afirma que hermana del líder tomaría control de Corea del Norte "Calculo que está en coma, pero su vida no ha terminado", habría señalado Chang Song-min, ex asistente del fallecido presidente de Corea del Sur Kim Dae-jung.

"No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Kim Yo-jong -su hermana- está pasando a primer plano, ya que no se puede mantener un vacío durante un período prolongado", expresó.

Cabe recordar que en abril pasado los medios internacionales especularon sobre un supuesto deceso del líder norcoreano, luego que se afirmara que se sometió a una cirugía. Sin embargo, desde Pyongyang dieron a conocer imágenes que se le veía en la inauguración de una fábrica el 1 de mayo, observándose en buen estado de salud.