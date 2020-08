"Tú no sabes de fútbol, eres mujer": la repudiable frase machista que se mandó comentarista argentino en TV

Repudio total en las redes sociales para el comentarista argentino Mauro Viale quien no encontró mejor idea que atacar con una frase machista a su compañera de trabajo, Liliana Caruso, en el canal A24.

El periodista intentó desacreditar a su compañera por su visión del fútbol cuando en pleno debate por la salida de Lionel Messi del Barcelona, le reprochó duramente que "ustedes son mujeres, no entendés de fútbol porque sos mujer”.

Ante el asombro de su compañera, Viale, quien no es primera vez que emite un comentario de este tipo insistió al decir que "una mujer me quiere explicar a mí… un varón se come ocho goles y se terminó la vida, una mujer le hacen 14 goles y no pasa nada".