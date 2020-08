La extraña mirada de Melania a Ivanka Trump: así fue el gesto que llamó la atención de las redes sociales

La noche del jueves se efectuó la última jornada de la Convención Republicana, en donde el presidente de Estados Unidos Donald Trump aceptó la nominación para ir por la reelección.

Sin embargo, el hecho que se robó la atención de las redes sociales y de la prensa internacional, fue la extraña mirada que la primera dama Melania Trump realizó contra Ivanka, la hija del gobernante.

Cuando esta última se subió al estrado para acompañar a la pareja, Melania la saludó de forma cortés con la cabeza. Sin embargo, su rostro cambió totalmente segundos después, cuando Ivanka se posicionó al lado de su padre.

El gesto de la primera dama fue ampliamente comentado en redes sociales, justo a días que aparezca un libro en donde se entregan detalles de la mala relación que tendrían ambas.

"Melania y yo", escrito por la ex asesora de la primera dama Stephanie Winston Wolkoff, relata incluso como la autora y la esposa de Trump buscaron impedir que Ivanka apareciera en las fotos de la juramentación del mandatario durante su inauguración.

"Estábamos todos agotados y estresados. Sí, la Operación Bloqueo a Ivanka fue mezquina. Melania estaba con en esta misión. Pero en nuestras mentes, Ivanka no debería haberse convertido en el centro de atención en la inauguración de su padre", señala un extracto del libro que fue dado a conocer por la revista The New York Magazine.

Mira las reacciones en redes sociales

Esta fue la mirada que Melania Trump le dedicó a Ivanka, la hija del presidente Donald Trump, al cruzarse en el mitin de anoche. 😕 ¿Creéis que es del estilo: "¡qué guapa estás, hija de 😡" o más bien: "ojalá te pase por encima un trailer de 24 ruedas"? 😒 😂#Trump #28agosto https://t.co/8ja6GZzxZL — José Cámara.🔻 (@SujetaEl) August 28, 2020

Cuando le pides a tu hermano que venga a casa y te das cuenta que viene también tu cuñada…#Melania #MelaniaTrump pic.twitter.com/xi4vX26jkZ — Bellotero Pop 💚⚪️🖤 (@Bellotero_Pop) August 28, 2020