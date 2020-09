Pantalla negra, números y un extraño mensaje: ¿Corea del Norte publicó un misterioso video en YouTube?

Un extraño video fue subido a YouTube el pasado sábado, en donde solamente se ve una pantalla negra y una voz de una locutora que dice frases cuyo sentido es incierto.

El registro, que fue dado de baja horas después de su publicación, llevaba como título " 0100011001-001″ y tenía una duración de poco más de un minuto.

La publicación en tanto solamente cuenta con una pantalla negra, mientras la voz de la locutora describe el video como "una tarea de revisión de tecnología de la información de la universidad de educación a distancia para los agentes de expedición número 719", acorde a lo consignado por la agencia surcoreana Yonhap.

De igual manera, dice frases como "el número 23 en la página 564, el número 19 en la página 479".

Tras la publicación del video, medios surcoreanos teorizaron que el registro sería subido por Corea del Norte a través de la cuenta de la Radio Pyongyang, y el cual sería un mensaje secreto a sus espías.

Al respecto, Yonhap señaló al respecto que "Corea del Norte ha transmitido el sábado (29 de agosto), por primera vez en YouTube, una serie de números misteriosos, presuntamente un mensaje encriptado".

En ese sentido, afirman que "Corea del Norte ha transmitido tales números, al parecer, aleatorios, a través de la radio, desde la época de la Guerra Fría hasta fechas tan recientes como el 7 y 13 de marzo".

"Sin embargo, es la primera vez que Pyongyang usa una plataforma global para compartir vídeos para enviar, aparentemente, mensajes codificados", expresan.

Por su parte, el diario surcoreano Chosun Ilbo señaló que el video fue reproducido más de 14 mil veces antes de ser eliminado.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con que el registro haya subido por Corea del Norte.

NEW: The YouTube channel which @YonhapNews said is broadcasting North Korea spy messages is actually run from Mexico.

Furthermore, the recording in question is precisely that: a recording of analog North Korean radio.

More w/ @martyn_williams at NK News:https://t.co/HBc3BH1OKz

— NK NEWS (@nknewsorg) August 30, 2020