Importante hallazgo en el altiplano: Conaf registra seis ejemplares de sapito de cuatro ojos en General Lagos

View this post on Instagram

¡Gran noticia! 🐸 Encuentran 6 ejemplares (adultos y juveniles) del sapito de cuatro ojos (Pleurodema marmorata), en el bofedal de General Lagos. El hallazgo fue realizado por Sebastián Vidal, del Programa Manejo Sustentable de la Tierra, de #CONAFArica. #Arica #sapitocuatroojos #Bofedal #CONAF