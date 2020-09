Nominan a Donald Trump al premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue nominado al Premio Nobel de la Paz.

El hecho fue anunciado por Fox News, indicando que el legislador noruego Christian Tybring-Gjedde presentó la nominación del gobernante norteamericano.

En ese sentido, el parlamentario destacó la labor de Trump como mediador para alcanzar el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb

— FOX News Radio (@foxnewsradio) September 9, 2020