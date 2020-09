Connie Achurra se aburrió y deja Twitter: "Tanta hostilidad y chaqueteo no me hace bien"

La chef y conductora del programa "Comer y Sanar", Connie Achurra se aburrió de Twitter y no es la primera. En su cuenta de la red del pajarito, sostuvo que se alejará por un tiempo.

"Me voy a salir de esta red por un tiempo, de verdad siento que el nivel de odio y mala onda gratuita es demasiado, al que le interese sigo en Instagram y en mi canal de YouTube, tanta hostilidad y chaqueteo no me hace bien, éxito a todos!!!!", escribió.

Y no es la única que ha tomado esta opción. La cantante y líder de Saiko, Denisse Malebrán, también cerró su cuenta de Twitter, luego de que una usuaria la acusara de tener a sus hijas con hambre y con ropa sucia.

Denisse Malebrán se defiende tras haber sido acusada de tener a sus hijas con "hambre y ropa sucia" Finalmente la usuaria de Twitter se disculpó y admitió que no era de quien había escuchado el rumor, sino que de otra persona.

La misma decisión tomó hace un tiempo el animador Francisco Saavedra, quien en el último tiempo ha enfocado su trabajo de redes sociales en su cuenta de Instagram.