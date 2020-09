Paren todo: astrónomos encuentran indicios de vida en Venus

Astrónomos de Estados Unidos y Europa aseguran haber encontrado indicios de vida en Venus, el planeta más cercano a la Tierra y que llevaba décadas sin ser visitado.

Si bien el hallazgo es aún preliminar y falta ser confirmado, los autores del estudio aseguran que una de las explicaciones más plausibles para sus observaciones es que haya vida en Venus.

Medio siglo después del primer indicio de vida, un grupo de astrónomos de EE.UU y del Viejo Continente han detectado "fosfina" en la atmósfera del planeta: se trataría de un derivado fétido y tóxico del fósforo, que en la Tierra se ha usado como arma, insecticida y residuo de la metanfetamina.

En el estudio publicado en Nature Astronomy, los científicos afirman que la cantidad de fosfina en el segundo planeta más cercano al sol es 10.000 veces más alta que la que podría producirse por métodos no biológicos. Para los investigadores solo la presencia de microbios en las nubes de Venus podría estar produciendo este gas.

Pese al revolucionario descubrimiento, los firmantes del estudio son categóricos, asegurando que no buscan hacer un llamado a la comunidad científica ya que "la detección de PH3 (símbolo de la fosfina) no es una prueba sólida de vida, solo de química anómala que no podemos explicar".

Phosphine is to Venus as methane is to Mars? 20 parts-per-million of phosphine have been detected in the temperate clouds of Venus, and its source is not evident. Greaves et al.: https://t.co/aZhuAXkNdZ pic.twitter.com/a3sFW6qXoS

