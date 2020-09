Kast sin piedad contra Guillier: fuerte enfrentamiento entre ambos en "Contigo en la mañana"

En el mismo panel virtual del matinal de Chilevisión, "Contigo en la mañana", fueron invitados el senador Alejandro Guillier y José Antonio Kast, donde este último le lanzó dardo tras dardo.

En el programa expusieron un tuit de Guillier con fecha 2019, donde aseguraba que Kast se maneja con bots en redes sociales. De esta forma, el fundador del Partido Republicano le respondió: "los invito a revisar no sólo los retuits y me gusta de mis seguidores y les pido a todos mis amigos que creen que son bots que le escriban al senador Guillier, para que le expliquen en la práctica cómo funciona el sistema, para que no tenga que pedir un informe al Senado porque está acostumbrado a pedir informes a su equipo".

"Yo tengo adhesión en la gente por cómo planteo las cosas (…) el senador Guillier me dice que tengo cuentas en otros países, yo he pegado todos mis impuestos, yo no sé si él los ha pagado, él fue rostro de este canal, no sé si boletó como persona natural o sociedad o si ya aclaró los informes en el Senado o si ya pidió perdón por ser rostro de las isapres", dijo.

Pero Kast no terminó ahí y le consultó si "¿está haciendo campaña por el plebiscito en Peñalolén, porque veo unas tunas ahí, usted es senador de la region de Antofagasta no de la Región Metropolitana".

Y llegó el turno de Guillier de responder: "si vamos a empezar con este nivel, no le hacemos favor a la gente (…) este el problema de la gente que no deja hablar a los demás y cuando quieren gobernar silencian a los otros".