Madre llora desconsolada porque sólo asistió un niño a cumpleaños de su hijo con síndrome Down

Una madre había preparado una fiesta de cumpleaños para su hijo con síndrome Down. Era su festejo número cinco y todos sus compañeros habían sido invitados. Pero apenas llegó uno. La mujer no aguantó a su pena un frustración y "estalló" en las redes sociales.

A través de su cuenta en TikTok, la madre no pudo contener las lágrimas y lloraron se desahogó. “Este fin de semana preparamos una fiesta para mi hijo, que cumplió cinco años. ¿Quieres saber cuántas personas vinieron? Una. Lo normal es que esto fuera malo para cualquier niño, pero mi hijo tiene síndrome de Down” expresó que vive en Estado Unidos.

Esta madre grabó el vídeo después d la fiesta d cumpleaños d su hijo, q cumplía 5 años y q tiene síndrome down, llora desconsoladamente, no hay palabras para poder describir la clase d gente q educa a sus [email protected] con tan poca empatía y respeto a un niño, tenga o no discapacidad⬇️ pic.twitter.com/oPgmrkfmg1

