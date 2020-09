Los Simpsons: usuarios de redes sociales celebran cumpleaños del Señor Burns y FOX dará sus mejores capítulos

Este martes 15 de septiembre está de cumpleaños Charles Montgomery Burns, más conocido como el Señor Burns, el jefe de Homero Simpson y dueño de la planta nuclear de Springfield.

La edad del personaje eso sí es un misterio, aunque se estima que tiene más de 100 años, siendo el habitante más longevo de la ciudad.

Los usuarios de redes sociales hicieron alusión al nuevo cumpleaños del Señor Burns, en donde ademas recordaron frases y capítulos en donde el jefe de Homero es protagonista.

Además, FOX anunció que este martes dará los mejores capítulos con el jefe de Homero como protagonista en honor a su cumpleaños.

¡Burns!

Con el corazón de perro.

¡Señor Burns!

¡El diablo con dinero!

It may not surprise you,

but all of us despise you.

Please die and fry

in Hell, you rotten

rich, old wretch!

¡Adiós, viejo!

¡Feliz cumpleaños #MrBurns! #LosSimpsons pic.twitter.com/e5UhdKVI6c

— Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) September 15, 2020