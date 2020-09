Carter sin piedad: "Yo no me disfrazo de Bernardo O'Higgins ni de San Martín"

El alcalde de La Florida Rodolfo Carter ha sido bastante crítico con el Gobierno, pero no sólo de eso…sino que ahora también de Joaquín Lavín.

Ayer el jefe comunal de Las Condes, se disfrazó de Bernardo O'Higgins en "Bienvenidos", mientras que Francisco Vidal, se caracterizó como José de San Martín. Y ya Carter ayer manifestó su malestar con el hecho, y hoy lo reiteró.

"Me da vergüenza ajena": la crítica del alcalde Carter a Lavín por disfrazarse de Bernardo O’Higgins "Lamentablemente no lo comparto, con todo el cariño que le tengo a mi candidato presidencial que es Joaquín Lavín", expresó el edil de La Florida.

"Yo no me disfrazo ni de Bernardo O'Higgins ni de San Martín, me alcanza para 'Tomacito"", dijo en conversación con el matinal "Contigo en la mañana".

Críticas al Gobierno

Por otro lado, Carter hizo notar su molestia por el rol que han tenido las autoridades en La Moneda con el plan "Fondéate" y los repetitivos cambios.

"Este es un Gobierno por el cual yo voté, del que no me desentiendo, le ha tocado una crisis brutal, pero yo no puedo ser solidariamente responsable de errores comunicacionales, que le pueden costar vidas (…) los muertos los cargamos nosotros", dijo el alcalde.

Por otro lado, se refirió al llamado que hizo ayer a la gente, a no hacerle caso al Gobierno. "Es que si no entendemos lo que quieren, yo no lo dije como un acto de rebeldía", precisó.