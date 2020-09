¿Empanadas tipo sopaipilla? Usuario de Twitter las bautizó como "sopaipinadas" y compartió la receta

Una curiosa receta llamó la atención de los usuarios de Twitter. Un joven, llamado Raúl Aliaga-Díaz (@raliaga) compartió en su cuenta una receta que fusiona dos de las comidas nacionales más apreciadas por los chilenos: las sopaipillas y las empanadas. A su creación le llamó "sopaipinadas". En resumen, son empanadas, pero hechas con masa de sopaipilla. Lo curioso, es que Raúl compartió la receta en inglés. ¿Tal vez para que el mundo conozca nuestras tradiciones?

De todas maneras, algunos le comentaron que era algo "sublime" o que "vivía en el 3020". Y es que, en medio de estas Fiestas Patrias distintas y encerrados en casa, muchos se (o nos) animarían a intentar esta receta. Un detalle no menor: Raúl señaló que es mejor "freír" su creación, ya que al horno la masa no quedó muy bien. Según él, el tiempo de realización total de su experimento fue de 6 horas. Pero asegura que "valió la pena".

¡Aquí te dejamos su publicación y la receta! Con traducción.

A thread commenting on the process. The ingredients: A fusion of empanadas and sopaipillas ingredients (you can look them up). Worth noting: This wasn’t vegan, but it could have easily been vegan pic.twitter.com/l62tJ9pAPr — Raul Aliaga-Diaz #Apruebo (@raliaga) September 19, 2020

"Hice un experimento culinario: Sopaipinadas (empanadas con masa de sopaipilla, es decir, con calabaza). Horneé un poco (izquierda) y freí un poco (derecha), y los fritos son definitivamente mejores. Están rellenas de cremosas espinacas, champiñones y queso de cabra. Difícil y largo de hacer, pero vale la pena".

"Este es un hilo sobre el proceso. Los ingredientes: Una fusión de ingredientes para empanadas y sopaipillas (puedes buscarlos). Vale la pena señalar: esto no era vegano, pero podría haber sido vegano fácilmente"

Then cook the spinach with steam and then add some cream and salt, and fry the mushrooms with some salt and pepper. I did it over butter but it can be oil pic.twitter.com/5x1kFdHBqX — Raul Aliaga-Diaz #Apruebo (@raliaga) September 19, 2020

"Asa las calabazas un par de horas con sal, pimienta y aceite de oliva".

"Luego cuece las espinacas al vapor y luego agrega un poco de crema y sal, y sofríe los champiñones con un poco de sal y pimienta. Lo hice sobre mantequilla pero puede ser aceite".

Make the dough and fill it. Tricky point here is that the pumpkin has a lot of water. It was around two cups of pumpkin for four cups of flour. I had to add no water and 1 more coup of flour to make it work, and knead *a lot* pic.twitter.com/Z1CAHvafdj — Raul Aliaga-Diaz #Apruebo (@raliaga) September 19, 2020

"Haga un poco de pebre para tener a un lado. Pebre es una base de cebolla, tomate, cilantro, ajo, vinagre y aceite de oliva más condimentos. Este tiene merken (hojuelas de chile rojo ahumado), sal, pimienta, comino, cebolla en polvo y cebollín".

"Haz la masa y rellénala. El punto complicado aquí es que la calabaza tiene mucha agua. Fue alrededor de dos tazas de calabaza por cuatro tazas de harina. Tuve que agregar nada de agua y 1 golpe más de harina para que funcionara, y amasar (mucho)".

The one on the first picture is the one in the oven that *didn’t* fell apart on the middle. Too much moisture. pic.twitter.com/9hymq4oRLo — Raul Aliaga-Diaz #Apruebo (@raliaga) September 19, 2020

"Horneé un lote durante una hora a 200 ° C y freí otros dos en una freidora a 250 ° C durante 15 minutos. Volteándolos a la mitad. El veredicto: Las fritas son mejores (como se fríen las sopaipillas). La masa es demasiado pegajosa para un horno y terminan perdiendo integridad estructural".

"El de la primera imagen es el que está en el horno que "no" se desmoronó en el medio. Demasiada humedad".

Finalmente, en otra serie de fotos Raúl comentó: "¡Así que eso fue todo! Fueron como seis horas de trabajo, pero definitivamente valió la pena. Se pueden realizar y se realizarán optimizaciones y ajustes. Pero en el futuro. Ya terminé de hacer empanadas por un tiempo".