El incómodo momento que se vivió en "Mucho Gusto": doctor Rivera se molestó porque no pudo hacerle pregunta a ministro de Educación

Todos los matinales tienen sus doctores emblema para conversar sobre el coronavirus y el de "Mucho Gusto", es el broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Felipe Rivera.

Y hoy el profesional dijo sentirse incómodo por primera vez en el programa, ya que no pudo entregarle su opinión al ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien estuvo invitado en el set y habló sobre el regreso a clases.

"Vengo acá hace mucho tiempo y me he sentido muy cómodo en Megavisión, excepto el día de hoy", dijo el broncopulmonar.

"Quería hacerle una pregunta al ministro de Educación, porque iba en contra de mi pensamiento", precisó el doctor.

Diana Bolocco se apuró en contestarle y ofrecerle las disculpas por no haberle dado la palabra en su momento, "pero fue un tema de tiempo", precisó la conductora, solicitándole que se explayara y expusiera su punto de vista.

"Cuando uno quiere decir algo respecto a los alumnos que entran a clases, y que los médicos hemos parecido como terroristas y no es tal; cuando el ministro habla de voluntad, que se cumplan las fases, está hablando una falacia, porque hay que gente que no tiene las condiciones, no pueden tener voluntad, acá se ve la inequidad de la educación y se mantiene la brecha", precisó el broncopulmonar.