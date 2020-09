Muere "Longcat": el famoso gato que era protagonista de varios memes en internet

A los 18 años falleció "Longcat", el famoso gato que se hizo conocido en diversos memes debido a los 65 centímetros que medía de pies a cabeza cuando lo levantaban.

El felino, cuyo nombre verdadero era Nobiko, vivía en la prefectura de Kochi en Japón.

Según informa Comic Book, el periodista Kris Cheng informó sobre el deceso, señalando que el dueño del gato lo encontró tendido débilmente en su casa y la llevaron al veterinario de inmediato, falleciendo horas después.

"Nobiko era el mayor de varios gatos en la casa, y sus dueños están lidiando con la noticia lo mejor que pueden", señaló el medio citando a Stand News.

Cabe mencionar que los memes de "Longcat" o "gato largo" se hicieron conocidos entre el 2005 y el 2006, siendo uno de los felinos más reconocidos en internet.

