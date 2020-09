Pareja compra la casa de sus sueños por medio millón de dólares y meses después es destruida por las termitas

Una pareja se encontró con un grave problema luego de comprar la casa de sus sueños en Australia. Esto luego que pocos meses después de adquirirla fuera destruida por las termitas.

Según informó el programa A Current Affair, acorde a lo consignado por el medio oceánico 9Now, Shaun y Sarah Sarson compraron la propiedad en septiembre del 2019 por 660 mil dólares australianos, algo así como 490 mil dólares estadounidenses.

Y pese a que antes de adquirir el lugar, un inspector de construcciones le indicara que el domicilio no tenía problemas con insectos, los malos momentos comenzaron tres meses después de llegar a la vivienda, en compañía de sus dos hijos de 2 y 3 años.

Esto luego que Sarah quisiera cargar su celular y al conectarlo, notara que salían termitas desde el enchufe. "Fue como en una película de horror. Grité muchísimo", relató la mujer.

"He llorado mucho, también tenemos niños pequeños, tienen dos y tres años y se están dando cuenta de esto (…) ni siquiera es seguro estar aquí, hay agujeros en las vigas principales", afirmó.

Daniel Golin, otro inspector de construcciones, fue a revisar la vivienda y quedó asombrado ante el hallazgo.

"Nunca he visto una casa entera con todas las habitaciones con defectos estructurales", afirmó.

Por lo mismo, considera que la única opción es derrumbar la casa y construirla nuevamente.

