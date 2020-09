El bullying de Julio César Rodríguez a Pablo Aguilera por avistamiento de pumas

En los últimos meses ya es cosa rutinaria los avistamientos de pumas en las comunas precordilleranas de Santiago. La semana pasada la noticia fue uno de estos animales y Puente Alto, y lo que dijo el locutor de Radio Pudahuel, Pablo Aguilera al respecto.

"Puma fue avistado caminando por las calles de un condominio en Puente Alto. Ante el hecho se realizó un operativo en el sector, Carabineros informó que el animal ya habría retornado a su hábitat natural, no se le vio nunca más. dijo 'no, aquí hay puros flaites, están robando, están haciendo desórdenes y contagiando a la gente. Mejor me voy a mi cerro"", fue lo que dijo Aguilera.

Redes se lanzan contra Pablo Aguilera por broma sobre "flaites" en Puente Alto Usuarios acusan clasismo y discriminación por parte del reconocido locutor de Radio Pudahuel.

Y bueno, anoche se vieron otros dos pumas, uno en Las Condes y el otro en Huechuraba. Al respecto se refirió Julio César Rodríguez en el matinal "Contigo en la Mañana" y le hizo un fuerte bullying a la querida voz radial.

Reportan presencia de "dos a tres pumas" en condominio de Las Condes "Por ahora los estamos buscando", señaló el alcalde Joaquín Lavín. Horas antes, se informó el avistamiento de un puma en Huechuraba.

"Lo único que estoy esperando es qué va a decir Pablo Aguilera con respecto a estos pumas. Es lo único que me tiene impaciente para la tarde. Quizás estos pumas volvieron a sus hábitat natural", dijo.

Agregó Rodríguez que "se vieron varios pumas en Las Condes, decían que tres pumas habían bajado en patota. Se especula que bajaron en patota a buscar a Pablo Aguilera, querían conversar con él, pedirle explicaciones", añadió.