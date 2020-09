Rata fue condecorada con una medalla al mérito por su "valentía" en la búsqueda de minas antipersonales

Magawa, una rata entrenada para detectar minas antipersonales fue condecorada con la medalla al mérito por su “valentía” y “devoción” por su labor en Camboya.

Se trata de una rata gigante africana de cinco años que recibió la medalla dorada otorgada por la organización benéfica británica People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) por su “devoción al deber que salva vidas, en la localización y retirada de minas terrestres mortales” en Camboya.

"Todo el equipo está muy, muy emocionado. No es frecuente que una rata sea reconocida por su valentía y duro trabajo”, señaló el cuidador del animal, So Malen a la agencia EFE.

Magawa, cuyo título oficial de trabajo es HeroRAT (rata heroica), nació y fue entrenada en Tanzania por la ONG Anti-Personnel Landmines Removal Product Development (APOPO, siglas en holandés), que lleva entrenando ratas para detectar minas antipersona desde principios de la década de 1990.

La medalla tiene una inscripción con una corona de laurel y las palabras: "Por la valentía animal o la devoción al deber".

Camboya es el segundo país más afectado por las minas en el mundo después de Afganistán, y se cree que se colocaron hasta 6 millones de minas terrestres durante los conflictos armados que asolaron el país entre 1975 y 1998, de las que 3 millones aún no han sido localizadas, según PDSA.

🐀 An African giant pouched rat named Magawa has been awarded a prestigious gold medal for his work detecting landmines. https://t.co/kEtlQnFF7K pic.twitter.com/NP9TU7Od9B

— RTÉ News (@rtenews) September 25, 2020