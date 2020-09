El drama de vivir en redes sociales: influencer con 5 millones de seguidores llora porque está solo

View this post on Instagram

La Liendra se mostró emotivo al celebrar sus 5 millones de seguidores 😥 El creador de contenido aseguró que a pensar de que ya tiene una gran cantidad de personas en sus redes sociales, en la vida real se siente muy solo 😰 Además, expresó que la fama le ha quitado muchas cosas. Sin embargo, también agradece porque tiene más de lo que un día imagino 🤩 Por último, se mostró de mejor actitud y expresó que iba a seguir cumpliendo sus sueños 🥳