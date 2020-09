La inspiradora historia de "Rocky": el perro que forma parte del equipo de seguridad vecinal de Santiago

Hace nueve años que "Rocky" fue encontrado en deplorable estado. Estaba quemado producto de un incendio que afectó a una fábrica de plásticos en Avenida Matta con Arturo Prat donde vivía junto a su dueño.

Los inspectores de Seguridad Vecinal junto a Bomberos que llegaron al lugar, lo auxiliaron y reanimaron puesto que además estaba con asfixia. Posterior a ello el dueño de la mascota decidió abandonarlo.

Como explicó el inspector Roberto Mathius, el perro, apareció tres días después del episodio en Arturo Prat 134, frente a las puertas de la Dirección de Seguridad Vecinal, aún con graves quemaduras en su lomo.

Los inspectores lo reconocieron y lo llevaron a donde su dueño quien les dijo que no lo quería, así es que los funcionarios lo adoptaron y lo derivaron a los veterinarios de Higiene Ambiental y a una Clínica Veterinaria donde le realizaron curaciones e incluso injertos en su piel.

Municipalidad de Santiago

Ahora había que ponerle nombre a la nueva mascota de Seguridad Vecinal, en un principio se llamaría “Segurito”, pero por su historia de sobrevivencia le pusieron “Rocky”.

Desde entonces es uno más de los funcionarios de seguridad tal es así que hace un tiempo participó en la captura de unos delincuentes tras el asalto a un cajero automático en el Mall Chino.

Pero hace 6 años, este Bóxer, sufrió un nuevo y grave accidente fue atropellado por un vehículo particular, que se dio a la fuga, resultando con fractura de caderas.

De ahí comenzó un largo tratamiento que incluyó practicarle dos operaciones y terapias para enseñarle nuevamente a caminar. Los funcionarios de la Dirección de Seguridad se turnaban para alimentarlo, darle sus antibióticos, vitaminas y trasladarlo a la comuna de Peñaflor donde le realizaban su rehabilitación dos veces por semana. Además de hacer colectas para su alimentación y estadías en la clínica veterinaria donde permaneció cerca de tres meses.

Municipalidad de Santiago

“Rocky” hoy ya recuperado, se ha robado el cariño no sólo de los inspectores sino que de los vecinos, locatarios y estudiantes que transitaban por Arturo Prat, es un perro regalón y con algunas mañas por ejemplo su pellet debe estar mezclado con paté de lo contrario no se lo come.

“Rocky” que hoy tiene 13 años es sin lugar a dudas parte del Equipo de Seguridad Vecinal y Resguardo del Municipio de Santiago.

“Para nosotros Rocky es parte importante del equipo, uno más, y hoy en el marco de la Inauguración de las nuevas dependencias de la Dirección de Seguridad Vecinal, el Edificio Santiago Seguro, ubicado el pleno Barrio Yungay, quisimos nombrarlo formalmente como Inspector Municipal Vitalicio”, destacó el alcalde de Santiago Felipe Alessandri.