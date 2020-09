Perrita adoptó a cachorros de leones abandonados por su madre

View this post on Instagram

Добрый вечер, дорогие наши 💫🌘 Возможно, Вы сейчас дома перед телевизором листаете Инстаграм, или отдыхаете🤗 А мы – докармливаем наших малышей 🍼. У Сандры пока что не начался пик лактации и львятам не достаточно молока. Наша работа никогда не нормируется рабочим графиком. Мы можем работать до 12 ночи ; либо не спать вовсе, если это нужно какому-то животному. 🙏🏽❤️ малыши очень истощены, так как Сирона 4 дня их практически не кормила … держим за них кулачки и надеемся, что все будет хорошо 🤞🏽 ➖ ➖ ➖ ⚜️ПАРК «БЕЛЫЙ ЛЕВ» – с любовью к животным ❤️ 📲 WHAT’S APP📞 +7 (984) 199-21-00 📆 ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00 🌏КАК ПРОЕХАТЬ? ЗАПРОСИТЕ В ПРОГРАММЕ 2ГИС маршрут до парка «БЕЛЫЙ ЛЕВ». Вам будет выдан готовый маршрут. ✅ Или : Проезжаете мимо Кипарисово -1 ; -2; едете в сторону Уссурийска 5-8 км , будет съезд с трассы направо и указатель Тимофеевку. Под мост ехать не нужно, необходимо направо. Далее по указателям ➡️