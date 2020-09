El metalero argentino idéntico al "Chavo del 8" relata sus días de fama: "Tengo invitaciones para hacer giras por Latinoamérica"

"Estoy aprovechando mis 15 minutos de fama". Con buen humor el músico y productor argentino Phil Claudio Gonzáles cuenta cómo ha vivido sus días de exposición mediática después de que una foto suya se hiciera viral a raíz de su increíble parecido físico con el "Chavo del 8".

"Me enteré de casualidad el pasado jueves. De repente, me empezaron a llegar notificaciones al celular de que estaban compartiendo una imagen mía. Ahí me avisaron que me estaban viralizando", relató Gonzáles en entrevista con el programa "El run run del espectáculo" del canal Crónica.

El músico de 55 años y que forma parte de la banda de metal "Perfectos Extraños" contó que "me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me estaban llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro".

En ese sentido, el también productor de bandas de rock dijo que su ritmo laboral se ha visto algo interrumpido por esta repentina fama. "Yo trabajo con el teléfono, por la pandemia he debido reinventarme vendiendo merchandising de bandas de rock y metal, y ahora tengo muchos mensajes que no alcanzo a contestar".

Más allá de aquello, Phil Claudio Gonzáles se toma con buen ánimo lo que está viviendo. "Tengo invitaciones para hacer giras por Latinoamérica. Estoy aprovechando mis 15 minutos de fama", declaró.