Matrimonio con 700 invitados desata escándalo en México: deja casi 100 contagiados con covid

Un nuevo matrimonio desató un escándalo en México, luego que una boda con 700 invitados dejara un saldo cercano a los 100 contagiados con coronavirus.

Según informa el diario El Sol de San Luis, el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que el evento desarrollado el pasado 10 de octubre dejó cerca de un centenar de casos de covid.

"Es lo que se tiene hasta ahorita, son alrededor de cien personas y fue en Las Villas, creo que hace 15 días, pero insisto, la gran mayoría de eventos sociales que se han dado, se dan en colonias de esa naturaleza o en lugares fuera de Torreón, como es en Gómez Palacio, en Altozano", sostuvo.

Un caso similar en otro matrimonio

El pasado 3 de octubre, el matrimonio del actor Armando Torrea también causó polémica en México, debido a que la boda que contaba con cerca de 300 invitados dejó un saldo de más de 100 contagiados.

Más de 100 personas dan positivo por coronavirus tras asistir a matrimonio en México El secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, indicó que en la boda no se respetaron los protocolos de protección para evitar los contagios de coronavirus.

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, indicó a través de una transmisión del gobierno de dicha región a través de Facebook que "no hubo protocolos" en la boda para evitar casos de coronavirus.

"Sobre la boda en Mexicali, esta es una situación muy púbica que tuvo una gran afluencia y volvemos a lo mismo, no hubo protocolo, no hubo filtro, no pidieron autorización y por lo que tengo entendido se realizó en un domicilio privado", expresó.