Julio César Rodríguez desató su rabia contra Carter: "Me carga esa metáfora política de creer que la gente es hueona"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, estaba haciendo una reflexión sobre la nueva Constitución en Chilevisión, y Julio César Rodríguez mostró su total desacuerdo con sus dichos.

"Es bueno decirle a la gente que la Constitución no le va a cambiar la vida, las pensiones no van a aumentar; no van a ganar más;

la vida sería bastante parecida, hay que levantarse temprano…", espetó el jefe comunal.

Y en ese momento la postura corporal de Julio César cambió, y le respondió: "¿usted cree que hay un chileno que crea que por una nueva Constitución no va a trabajar?, ¿o se va a poder levantar tarde? Me carga esa metáfora política de creer que la gente es tonta, si la gente podrá tener más o menos educación, pero hueona no es".