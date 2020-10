Joven que arrancó de Carabineros para no ser vocal: "Tenía que ir al cumpleaños de mi hermana chica"

El domingo de plebiscito un video de un joven que arrancaba de Carabineros en Monte Patria, en Coquimbo, se tomó las redes sociales.¿El motivo? escapaba para evitar ser vocal de mesa.

El joven llegó a su centro de votación y ante la ausencia de uno de los vocales en su mesa, fue señalado para completarla, pero el joven de inmediato se dio a la fuga.

Video de sujeto arrancando de Carabineros para no ser vocal se toma las redes El registro del joven huyendo del efectivo policial se tomó las redes sociales.

Y hoy conversó con 24 Horas y explicó su situación. "Me tocó votar en la comuna de Monte Patria (…) llegué a votar, y me dijeron que podía votar, porque habían votado dos personas antes que yo", dijo Eduardo Navarro.

"En ese momento, iba saliendo de mi mesa de votación y del colegio y me 'pesca' un no ser si era supervisor o encargado de la votación y me dice que había quedado por la Asamblea, y a mí en ningún momento me dijeron nada que tenía que estar designando ahí", precisó.

"En ese momento que me dice que tengo que quedarme, y yo le digo que tenía el cumpleaños de mi hermana chica, que no podía faltar porque era un compromiso de familia, y el me dijo que eso no era una justificación para que yo no quedara de vocal de mesa", expuso.

Se convirtió en viral

El video fue una de las imágenes con más interacciones en el día de ayer. "Me enteré por mi hermano, porque estaba durmiendo. Me fue a despertar al sillón y me dijo que era viral en internet y las redes sociales".

"En ese momento yo no creía, porque no le había contado a nadie, a ninguno de mi familia, un amigo no más sabía, y me dice, 'era viral (…) estai llegando a las 10 mil reproducciones', me decían el Forrest, Forrest. Igual lo 'agarré en gracia, pero lo hice por una buena causa, no lo hice por querer irme", dijo.